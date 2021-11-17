Рада ввела штрафи за продаж ліків дітям

Верховна Рада запровадила штрафи за продаж лікарських засобів особам, які не досягли чотирнадцяти років.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на тррансляцію засідання ВР.

За прийняття в цілому закону "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за реалізацію (відпуск) лікарських засобів у заборонених законодавством випадках та встановлення відповідальності за реалізацію (відпуск) лікарських засобів особам, які не досягли чотирнадцяти років (малолітнім особам) (5123-1)" проголосували 315 народних депутатів.

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Продаж ліків особам, які не досягли 14 років, а також їхня доставка кінцевому споживачу-малолітній особі тягнутиме за собою накладення штрафу на особу, яка здійснює роздрібну торгівлю лікарськими засобами та/або доставку лікарських засобів кінцевому споживачу, на суму від 400 до 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (6 800 гривень - 13 600 гривень).

Якщо правопорушення буде вчинене повторно протягом року, то штраф сягатиме від 800 до 1 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (13,6 тисяч гривень - 23,8 тисяч гривень).