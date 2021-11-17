СБУ блокувала контрабанду анаболічних стероїдів через Україну до РФ. Щомісячний оборот злочинців сягав до 1 млн грн. ФОТОрепортаж
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр СБУ.
За даними слідства, організували "бізнес" мешканці з різних регіонів України: одесит, киянин та жителі прикордонних районів Чернігівщини.
На територію України "товар" потрапляв з Республіки Молдова поза митними пунктами пропуску. Зловмисники отримували "передачу" від спільника з Молдови, а потім стероїди доставляли на Чернігівщину, де в обхід митного пункту пропуску переправляли замовникам з РФ.
За інформацію спецслужби, контрабандний канал існував з початку року, а його щомісячний оборот сягав до 1 млн грн.
У межах кримінального провадження проведено обшуки за адресами проживання зловмисників та за місцями зберігання "товару" в Чернігівській, Одеській областях та у Києві.
У ході обшуків вилучено понад 3 тисячі пігулок Metandienon та інші речові докази протиправної діяльності.
Правоохоронці затримали організатора контрабандної схеми відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Наразі затриманому оголошено про підозру за ч. 1 ст. 201 (контрабанда) та ч. 1 ст. 321 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності.
Викриття та блокування каналу контрабанди здійснювали співробітники УСБУ в Чернігівській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.