Ахметов перейшов до відкритого протистояння із Зеленським, - "слуга народу" Чернєв

Перехід Ріната Ахметова до відкритого протистояння з президентом Володимиром Зеленським фактично відбувся. І схоже, що на наших очах вимальовується сценарій, за яким він буде діяти далі, щоб змінити владу та врятуватися від деолігархізації.

Таку думку в фейсбуці висловив нардеп, член парламентської фракції "Слуга народу" Єгор Чернєв, інформує Цензор.НЕТ.

"Підготовка до вирішальної атаки розгортається по всіх фронтах. Під крилом Ахметова формується кілька політичних колон на всі смаки виборців, заряджаються всі наявні ЗМІ, куплені політологи, експерти, журналісти та лідери думок. Для того, щоб додатково підігріти протестні настрої, Ахметов цілком може вдатися і до саботажу та створення проблем в енергетиці, адже він контролює 70% ТЕС та ТЕЦ. Він діє за принципом чим гірше, тим краще", - зазначає парламентарій.

"І це не дивно, адже той самий Ахметов чудово почувався за всіх президентів України і з усіма домовлявся. З нами домовитися в нього не вийшло. Як не вийшло у Медведчука та в інших псевдоопозиціонерів", - стверждує він.

"Тому, однією рукою працюючи на погіршення ситуації в країні, іншою вони хочуть за допомогою своїх політичних та медійних ресурсів створити враження консенсусу суспільства та еліт і, не виключено, закликати людей виходити на вулиці та спровокувати протести", - пише Чернєв.

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"Але все це вже не здатне зупинити деолігархізацію. І це не просто наше бажання, це невідворотній етап історичного розвитку нашої держави, яка вже не може розвиватися далі за нинішньої системи", - резюмував депутат.