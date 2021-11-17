Рада уточнила повноваження Бюро економічної безпеки
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на тррансляцію засідання ВР.
За його ухвалення проголосували 296 нардепів.
Законопроект встановлює законодавчу основу для реалізації БЕБ своїх повноважень, покладає на нього завдання – запобігання, виявлення, припинення та розслідування економічних кримінальних правопорушень.
Законопроєкт визначає основну та додаткову підслідність Бюро економічної безпеки та закріплює повноваження для здійснення оперативними підрозділами бюро негласних слідчих (розшукових) дій та ін.
Згідно з законопроєктом, органом, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, є Бюро економічної безпеки України. Детективи органів Бюро економічної безпеки України здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених деякими економічними статтями Кримінального кодексу України, втому числі щодо шахрайства з ПДВ, якщо предметом правопорушення є його бюджетне відшкодування.