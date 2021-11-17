Рада уточнила повноваження Бюро економічної безпеки

Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт щодо запровадження діяльності Бюро економічної безпеки України (БЕБ) (№3959-1).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на тррансляцію засідання ВР.

За його ухвалення проголосували 296 нардепів.

Законопроект встановлює законодавчу основу для реалізації БЕБ своїх повноважень, покладає на нього завдання – запобігання, виявлення, припинення та розслідування економічних кримінальних правопорушень.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кабмін затвердив положення про БЕБ: гранична чисельність співробітників Бюро буде 4 тис.

Законопроєкт визначає основну та додаткову підслідність Бюро економічної безпеки та закріплює повноваження для здійснення оперативними підрозділами бюро негласних слідчих (розшукових) дій та ін.

Згідно з законопроєктом, органом, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, є Бюро економічної безпеки України. Детективи органів Бюро економічної безпеки України здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених деякими економічними статтями Кримінального кодексу України, втому числі щодо шахрайства з ПДВ, якщо предметом правопорушення є його бюджетне відшкодування.