Політичне втручання у розподіл коштів "зелених" облігацій підриває довіру інвесторів до уряду, – Dragon Capital

Політична дискримінація окремих компаній під час виплати коштів цільових "зелених" єврооблігацій підриває довіру інвесторів до уряду України та призведе до негативної реакції на боргові зобов'язання українських компаній.



Про це йдеться у звіті інвестиційної компанії Dragon Capital.



"Ці події дуже негативні для сектора, оскільки таке політично мотивоване втручання у перерозподіл надходжень від зелених облігацій загрожує підірвати довіру до уряду серед інвесторів та перешкоджати новим інвестиціям у проєкти відновлюваної енергетики", - йдеться у звіті.



Аналітики наголошують на ризику політичного рішення використовувати кошти ДТЕК ВДЕ на фінансування НАЕК "Енергоатом", що буде прямим порушенням умов залучення боргу.

"Найбільш відчутним безпосереднім наслідком є ​​те, що частина заборгованості перед відновлюваними джерелами може залишитися неоплаченою, зокрема, залишивши ДТЕК ВДЕ без усіх або частини зі 115 мільйонів євро, які він мав отримати. Ми очікуємо негативної реакції ринку та, як наслідок, тиску на облігації "Укренерго" та ДТЕК", - йдеться у звіті.



Нагадаємо, 13 листопада уряд заблокував виплату боргів перед "зеленими" інвесторами за рахунок цільових "зелених" єврооблігацій під державні гарантії. 15 листопада виплати отримали всі компанії, окрім однієї компанії – ДТЕК ВДЕ.

ДТЕК повідомив західних кредиторів про дискримінаційні дії українського уряду і зажадав провести розслідування махінацій під час розподілу коштів єврооблігацій.