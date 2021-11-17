На Дніпропетровщині батько до смерті побив свою 4-річну доньку, чоловіка затримано, - поліція
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.
16 листопада о 9:27 до поліції надійшло повідомлення від фельдшера бригади швидкої медичної допомоги, що у одному із селищ Синельниківського району медичні працівники виявили тіло дівчинки.
На місце події прибули правоохоронці відділення поліції № 3 Синельниківського районного управління поліції. Згідно лікарського свідоцтва смерть дівчинки настала внаслідок побиття.
За вчинення злочину у порядку ст. 208 КПК України поліцейські затримали батька дитини. За даним фактом слідчим здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за кваліфікацією, передбаченою ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть) Кримінального кодексу України.