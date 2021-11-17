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Корнієнко пояснив, чому Рада не розглядає ресурсний законопроєкт 5600: Середа - не завжди вдалий день. Завтра він буде одним з перших

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Корнієнко пояснив, чому Рада не розглядає ресурсний законопроєкт 5600: Середа - не завжди вдалий день. Завтра він буде одним з перших
Перший віцеспікер Олександр Корнієнко в інтерв’ю журналістам в Верховній Раді роз’яснив, чому депутати сьогодні не розглядають ресурсний законопроєкт 5600.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Просто середа, такий не завжди вдалий день. У середу нижча явка. І ми ще не розуміємо, скільки часу займе сама процедура (розгляду законопроєкту. – Ред.) тому що там 128 правок. Якщо всі правки ставитимуться на підтвердження, це може тривати більше двох годин, тому можна не встигнути. … Вирішили, що більш логічно розглянути цей законопроєкт у четвер", - зазначив Корнієнко.

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За його словами, у парламенті була серйозна дискусія щодо цього законопроєкту і поки що можна провести останні консультації.

Перший віцеспікер запевнив, що завтра цей документ розглядатиметься одним із перших.

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Топ коментарі

  • Геннадий Лаврик
    "Железно! Парниша."
    Это из Ильфа и Петрова...
    Обоснование конечно!
  • 5 копійок
    А де ж ваша монобільшсть?
  • Muron
    У полк прибув новий командир частини, інформує Ukr.Media.

    Вишикував полк і каже:

    - Зачитую розпорядок на тиждень!

    Понеділок - відпочинок після вихідного дня.

    Вівторок - підготовка до робочого дня.

    Середа - робочий день.

    Четвер - відпочинок після робочого дня.

    П'ятниця - підготовка до вихідних днів.

    Субота - вихідний день.

    Неділя - вихідний день.

    Є питання?

    Тут якийсь вояка із задньої шеренги:

    - Пане полковнику, і довго ми так будемо кожної середи працювати?
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