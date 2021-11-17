Корнієнко про ухвалення Держбюджету-2022 в другому читанні: Плануємо на наступний пленарний тиждень, але є підозра, що опозиція затягуватиме процес

Наступний пленарний тиждень буде присвячений проєкту бюджету на 2022 рік.

Про це перший віцеспікер ВР Олександр Корнієнко заявив в інтерв'ю журналістам в Раді, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"Але є підозра, що опозиція буде затягувати і блокувати цей процес. Тому ми зараз не робимо ніяких прогнозів на наступний пленарний тиждень, щоб потім не виявилось, що ми собі запланували якісь дії, а у нас не виявиться для цього часового ресурсу", - зазначив він.

Перший віцеспікер вважає, що ВР має витрачати час на "потрібні речі", а не на поправковий спам та політичні заяви опозиції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін не встигне вчасно подати до Ради проєкт Держбюджету-2022, - Корнієнко