МОЗ застосовуватиме санкції до лікарів-антивакцинаторів, - Кузін

Міністерство охорони здоров’я готується застосувати санкції до медиків, які відверто виступають проти вакцинації або неналежним чином виконують вимоги щодо щеплення населення від COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю "Главкому" розповів головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

"Дійсно, не усі сімейні лікарі ефективно пропагують вакцинацію. Це правда, що у деяких областях є такі (сімейні лікарі), які мають нульові показники вакцинації своїх пацієнтів. Коли ми на це звернули увагу, то виникла ініціатива створити дашборди (онлайн доступ до баз даних), щоб ідентифікувати лікарів, які не проводять роботи на належному рівні. Це означає, що лікарі не телефонують своїм декларантам, не інформують про вакцини, не запрошують людей вакцинуватися. Іншими словами, вони не виконують вимоги наказу МОЗ України №504 про порядок надання первинної медичної допомоги. Зараз ми працюємо над інформаційною просвітницькою роботою для лікарів", – зазначив Кузін.

Головний санлікар також зазначив, що МОЗ почне застосовувати санкції до особливо злісних медиків-антивакцинаторів. "Ініціюватимемо застосування санкцій. Основна санкція, яка може бути, – це припинення контракту НСЗУ з таким медичним працівником через порушення ним порядку надання первинної медичної допомоги", – наголосив Кузін.

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