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Корнієнко про відставку Ткаченка: Нам усім треба почути його крик душі

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Корнієнко про відставку Ткаченка: Нам усім треба почути його крик душі
Цього тижня ВР не розглядатиме виставку міністра культури Олександра Ткаченка.

Про це перший віцеспікер ВР Олександр Корнієнко заявив в інтерв'ю журналістам в Раді, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

За його словами, також на сьогоднішньому засіданні профільного комітету не порушуватиметься це питання. Тому "міністр продовжує працювати".

"Ми з Олександром Владиславовичем приятелі, я з ним проводив напівформальні розмови, які показали, що він може далі працювати, нам усім треба почути його крик душі, адже культура, це не та сфера, на якій треба економити", - наголосив Корнієнко.

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Топ коментарі

  • Вальдемар Кепський
    Краще б ви крик душі народу послухали, тварини ЗЕбільні!
  • Игорь Васечкин f37cf7d2
    у него нет души, а кричит кошелек..
  • Hnn -------------
    А такой крик души они готовы услышать или увидеть ?

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