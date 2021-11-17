Корнієнко про відставку Ткаченка: Нам усім треба почути його крик душі
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Цього тижня ВР не розглядатиме виставку міністра культури Олександра Ткаченка.
Про це перший віцеспікер ВР Олександр Корнієнко заявив в інтерв'ю журналістам в Раді, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.
За його словами, також на сьогоднішньому засіданні профільного комітету не порушуватиметься це питання. Тому "міністр продовжує працювати".
"Ми з Олександром Владиславовичем приятелі, я з ним проводив напівформальні розмови, які показали, що він може далі працювати, нам усім треба почути його крик душі, адже культура, це не та сфера, на якій треба економити", - наголосив Корнієнко.