Корнієнко про міжфракційне об’єднання Разумкова: Поживемо – побачимо. Кожен проявляє себе
Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він розповів в інтерв’ю журналістам в кулуарах Верховної Ради.
Корнієнко порадив запитати про це самого Кабаченка.
Говорячи про створення цього об’єднання, перший віцеспікер зазначив: "У заявці про створення було сказано: за все добре, проти всього поганого. Сьогодні ми вже бачили кілька виступів директора, вибачаюсь, голови цього МФО, пана Дмитра Олександровича Разумкова. Поживемо - побачимо. Я думаю, що люди, які претендують на розумність, перед ними завжди є великий простір дій. … Думаю, такі депутати мають точно ходити на засідання, не пропускати голосувань за важливі закони. По кожному висловлювати свою позицію. Якщо ти проти – голосуй проти, утримався – то утримався. Не голосувати, мені здається, це якось не розумно".
За словами нардепа, Разумков зараз демонструє "медійну активність".
"Це нормально. Кожен проявляє себе", - додав Корнієнко.