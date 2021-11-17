Корнієнко про міжфракційне об’єднання Разумкова: Поживемо – побачимо. Кожен проявляє себе

Перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко не знає, чому нардеп "Батьківщини" Володимир Кабаченко вийшов зі складу міжфракційного депутатського об'єднання (МФО) "Розумна політика".

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він розповів в інтерв’ю журналістам в кулуарах Верховної Ради.

Корнієнко порадив запитати про це самого Кабаченка.

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Говорячи про створення цього об’єднання, перший віцеспікер зазначив: "У заявці про створення було сказано: за все добре, проти всього поганого. Сьогодні ми вже бачили кілька виступів директора, вибачаюсь, голови цього МФО, пана Дмитра Олександровича Разумкова. Поживемо - побачимо. Я думаю, що люди, які претендують на розумність, перед ними завжди є великий простір дій. … Думаю, такі депутати мають точно ходити на засідання, не пропускати голосувань за важливі закони. По кожному висловлювати свою позицію. Якщо ти проти – голосуй проти, утримався – то утримався. Не голосувати, мені здається, це якось не розумно".

За словами нардепа, Разумков зараз демонструє "медійну активність".

"Це нормально. Кожен проявляє себе", - додав Корнієнко.