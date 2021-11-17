Уряд звільняє від ПДВ ввезене в Україну обладнання для виготовлення вакцин та ліків проти COVID-19, - Шмигаль

Уряд звільняє від сплати ПДВ ввезене в Україну обладнання для виготовлення вакцин та лікарських засобів, необхідних для лікування COVID-19.

Таке рішення було прийнято на сьогоднішньому засіданні Кабміну, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

"Сьогодні ухвалили рішення, яке дозволить українським компаніям активізувати процес створення власних виробничих потужностей, збільшити інвестиції в дослідження та розробки. Натомість для держави — це можливість забезпечити внутрішню потребу в необхідних препаратах та не залежати від волі інших країн щодо їх поставок", - зазначив Шмигаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна найближчим часом закупить нові ліки від коронавірусу прямої дії, - Ляшко