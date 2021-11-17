Найкраще залучення України до будь-чого - це взяти нас у ЄС, - Кулеба про "пропозицію" депутата ФРН щодо розміщення мігрантів із Білорусі в Україні

Німецький депутат Нільс Шмід і його колеги мають зосередитися на допомозі Україні стати членом ЄС, що буде найкращим способом залучення нашої країни до вирішення проблеми мігрантів на кордоні з Білоруссю.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив у середу, 17 листопада, в ефірі одного з телеканалів у відповідь на запитання, чи є в ЄС настрій залучити Україну до вирішення проблеми з мігрантами на кордоні з Білоруссю.

Міністр зауважив, що на офіційному рівні жодних пропозицій, подібних до озвученої німецьким депутатом Нільcом Шмідом, не лунало.

"Взагалі найкращий спосіб максимально залучити Україну до будь-чого – це взяти нас у ЄС. От коли ми будемо членами Європейського Союзу, тоді ми будемо стовідсотково координувати свої зусилля і спільно нести тягар будь-якої проблеми або радість будь-якого успіху з тією ж Німеччиною", - сказав Кулеба.

У цьому контексті він закликав німецького депутата Шміда та його колег зосередитися на досягненні "цілком зрозумілої і простої мети" – членства України в ЄС.

"Тоді будемо обмінюватися думками. А поки що ніяких порад нам давати не треба", - резюмував глава української дипломатії.

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Як повідомлялося, експерт із зовнішньополітичних питань фракції Соціал-демократичної партії у німецькому Бундестазі Нільc Шмід в інтерв'ю Deutschlandfunk висловив пропозицію відкрити контрольований шлях для мігрантів до Польщі і залучити Україну до вирішення проблеми біженців на кордоні з Білоруссю.

Шмід запропонував, щоб тисячі мігрантів на кордоні між Білоруссю та Польщею отримали контрольований шлях до країни, а потім їх необхідно доставити в третю країну за межами ЄС, де вони мають пройти через процедури отримання притулку.

Секретар РНБО Олексій Данілов, коментуючи після засідання Ради національної безпеки і оборони 10 листопада на прохання журналістів заяву німецького політика, запропонував німецьким депутатам взяти додому "по два-три біженці".

Як повідомлялося, режим Лукашенка після санкцій з боку ЄС спровокував міграційну кризу на кордонах з Литвою, Латвією та Польщею. Мігранти з Іраку, Сирії та низки африканських країн масово прибували в Білорусь, а прикордонна служба цієї держави доправляла їх до кордонів ЄС.

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Наразі у прикордонній смузі виявилися заблокованими тисячі людей. З наближенням зими ситуація загрожує перерости у повномасштабну гуманітарну кризу.