Вантажний поїзд збив людину на Харківщині: низка пасажирських рейсів затримується, деякі - до 6 годин. ПЕРЕЛІК

На ділянці Полтава–Харків через надзвичайну подію буде змінено графік низки пасажирських рейсів в обох напрямках. Деякі потяги затримуються до 6 години.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці" у фейсбуці.

Так, через травмування людини вантажним поїздом на дільниці Полтава - Харків та відповідні слідчі дії затримується низка пасажирських рейсів в обох напрямках.

Затримуються поїзди:

- №64 Київ — Харків (орієнтовний час затримки 6 годин);

- №141 Бахмут — Львів (5 годин 42 хвилини);

- №725 Харків — Київ (3 години 30 хвилин);

- №18 Ужгород — Харків (3 години 10 хвилин);

- №8 Одеса — Харків (2 години);

- №722 Київ — Харків (40 хвилин).

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В "Укрзалізниці зазначили, що час затримки може змінитися, тому просимо пасажирів стежити за оновленнями та інформувати провідників або стюардів про необхідність пересадок на інші види транспорту.