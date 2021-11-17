Вантажний поїзд збив людину на Харківщині: низка пасажирських рейсів затримується, деякі - до 6 годин. ПЕРЕЛІК
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На ділянці Полтава–Харків через надзвичайну подію буде змінено графік низки пасажирських рейсів в обох напрямках. Деякі потяги затримуються до 6 години.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці" у фейсбуці.
Так, через травмування людини вантажним поїздом на дільниці Полтава - Харків та відповідні слідчі дії затримується низка пасажирських рейсів в обох напрямках.
Затримуються поїзди:
- №64 Київ — Харків (орієнтовний час затримки 6 годин);
- №141 Бахмут — Львів (5 годин 42 хвилини);
- №725 Харків — Київ (3 години 30 хвилин);
- №18 Ужгород — Харків (3 години 10 хвилин);
- №8 Одеса — Харків (2 години);
- №722 Київ — Харків (40 хвилин).
В "Укрзалізниці зазначили, що час затримки може змінитися, тому просимо пасажирів стежити за оновленнями та інформувати провідників або стюардів про необхідність пересадок на інші види транспорту.