Україна вийшла на плато захворюваності на коронавірус, про вихід всіх регіонів з "червоної" зони говорити зарано, - Шмигаль

Ситуація з розповсюдженням коронавірусу в Україні поступово стабілізується.

Про це під час засідання уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Статистика зараз демонструє, що Україна вийшла на плато захворюваності. Практично в усіх областях фіксується зниження і нових випадків, і нових госпіталізацій. Говорити про те, що всі регіони "червоної" зони скоро з неї вийдуть, ще точно зарано, але ситуація стабілізувалася", - сказав прем'єр.

Цьому сприяли нарощення темпів вакцинації та карантинні обмеження, додав Шмигаль.

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