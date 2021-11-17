Держрегуляторна служба про підвищення вартості проїзду в Києві: Рішення з нами не погоджено, якщо дійдемо висновку щодо недоцільності - воно не буде прийнято

Рішення щодо підвищення цін на проїзд в громадському транспорті Києва потребує погодження з Державною регуляторною службою України.

Про це зазначив голова Державної регуляторної служби України Олексій Кучер, коментуючи рішення про підвищення цін на проїзд у столичному громадському транспорті, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу ДРС.

Кучер нагадав Київському міському голові Віталію Кличку, що перед вирішенням питання підвищення вартості проїзду необхідно обов’язково отримати позицію Служби.

"Якщо ДРС дійде висновку, що це підвищення є недоцільним або неадекватним, чи якщо Київрада не дослідила всі альтернативні шляхи вирішення проблеми – рішення не може бути прийнято", – заявив він.

ДРС також звертає увагу, що порушення вимог регуляторного законодавства є безумовною підставою для скасування прийнятого рішення в судовому порядку, що також підтверджено численною судовою практикою.

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