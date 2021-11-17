В Україні виявили 10 мутованих варіантів "Дельта"-штаму коронавірусу, - вчені

Проведені науковцями ІМБГ останні дослідження зразків, взятих у хворих на коронавірус з різних регіонів, дають підстави стверджувати, що в Україні цілковито панує "Дельта"-штам вірусу SARS-CoV-2.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють в Інституті молекулярної біології та генетики України у фейсбуці.

Майже у 60% зразків - "материнський" варіант Дельти B.1.617.2, т. зв. індійський. Водночас вчені виявили ще 10 інших варіантів штаму "Дельта", які походять зі США, з Великої Британії та інших країн Європи, а також з Африки.

У жовтні науковці ІМБГ дослідили 75 зразків, зібрані Центром громадського здоров’я МОЗ України наприкінці вересня (з Черкаської обл. – 5 зразків; Чернівецької – 1; Івано-Франківської – 13; Київської -1; Львівської – 7; Полтавської – 9; Рівненської – 6; Тернопільської – 4; Запорізької – 2, м. Сєвєродонецьк, Луганщина - 27). Дослідження проведено на замовлення Ради національної безпеки та оборони України.

Науковці зауважують, що у червні-серпні 2021 р. штам "Дельта" було виявлено лише в половині досліджуваних зразків, решта – штам Альфа, т.зв. британський, який почав широко розповсюджуватися на початку 2021 року.

"Мутовані варіанти штаму "Дельта" відрізняються критичними змінами у ділянках вірусу, що відповідають за швидкість розмноження вірусу в клітині та реактивність імунної системи людини. Тобто вони швидше розповсюджуються. Існуючі вакцини дієві проти цих штамів, - пояснює керівник проєкту, директор Інституту молекулярної біології і генетики, академік Михайло Тукало. – Закликаю всіх якомога швидше вакцинуватися".

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Загалом від лютого 2021 р. до сьогодні науковці ІМБГ проаналізували 159 зразків вірусу SARS-CoV-2, взятих у хворих віком від 13 до 85 років. Майже всі ці пацієнти (95,6%) були госпіталізовані з середньою та важкою формою ковіду.

"Вчені ІМБГ НАНУ продовжують свою роботу, і найближчим часом ми зможемо повідомити про стан пандемії в Україні через нові дані геномного генотипування SARS-CoV-2", - йдеться у повідомленні.