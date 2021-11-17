Прийнятий Радою закон про міжнародні стандарти ціноутворення дозволить відійти від радянських стандартів, - Мінінфраструктури

Законопроєкт №2234 про перехід дорожньої галузі на нові стандарти ціноутворення, прийнятий парламентом у вівторок, дозволить впровадити міжнародну практику і відійти від радянських стандартів.

Про це заявляє Міністерство інфраструктури України, інформує Цензор.НЕТ.

Це рішення уможливлює запровадження у дорожній галузі міжнародних стандартів ціноутворення, зокрема міжнародної системи вимірювання CESMM (Civil Engineering Standard Method of Measurement), які до того використовувались в Україні лише на проєктах міжнародних фінансових організацій, таких як ЄБРР та Світовий банк.

"Сьогодні "Велике будівництво" нарешті відмовилось від людиногодин, радянських нормативів і тотального контролю господарської діяльності бізнесу з боку держави. Застарілі вимоги планової економіки довгий час негативно відображались на роботі бізнесу, прозорості процесів і конкуренції на ринку", - коментує міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

За його словами, нові правила прискорять виконання програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" і стимулюватимуть використання сучасних технологій, техніки та матеріалів, а також конкуренцію у галузі.

Новий закон передбачає окремі стандарти ціноутворення для різних галузей. Компаніям більше не доведеться збирати паперові документи по кожній машині чи використаних матеріалах, кількості працівників, їхній зарплати, рівню прибутку тощо, які, крім уповільнення процесів, створювали додаткові корупційні ризики.

Як повідомлялось, у рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" до кінця 2024 року планують збудувати і відремонтувати 24 тисячі км автошляхів.

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