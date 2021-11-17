Новини

"СН" ініціюватиме недопущення підвищення вартості проїзду в Києві та повний аудит метрополітену, - Забуранна

5 27069
"СН" ініціюватиме недопущення підвищення вартості проїзду в Києві та повний аудит метрополітену, - Забуранна
Політична партія "Слуга народу" має намір здійснити аудит функціонування громадського транспорту та не допустити підвищення цін на проїзд у транспорті.

Про це сьогодні з трибуни ВР заявила народний депутат Леся Забуранна на пленарному засіданні парламенту, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми, політична партія "Слуга народу" у місті Києві та її представники в парламенті, ініціюватимемо недопущення підвищення вартості проїзду, крім того, ми ініціюватимемо повний аудит функціонування громадського транспорту та повний аудит того, що відбувається у Київському метрополітені", -  сказала вона.

Забуранна виступала з трибуни Верховної Ради, яку оточили її колеги із фракції. Після завершення її виступу вони виконали декілька рядків із відомої пісні "Як тебе не любити, Києве мій".

Нагадаємо, з 1 січня вартість проїзду в громадському транспорті Києва становитиме 20 грн, для власників картки киянина - 12 грн.

Втім, в Держрегуляторній службі заявили, що це рішення з ними не було погоджено. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Корнієнко про підвищення вартості проїзду в Києві: Такі ціни у європейських столицях, де і транспорт інший, і запах там інший, і доходи також

Топ коментарі

  • Коцапам Тут Не Место
    Идите нах из Киева.Верещук по ее словам голосовала бы за путена.И кто там состоит в коцапской секте?Верещук уходит от этих ответов.Болт вам а не Киев.
  • Ustym Karmaliuk
    Ми самі розберемося з нашим транспортом. "Слугам" в Києві не місце, ідіть накуй.
  • Людмила Канивец
    Нет, не так- нужна власть над Киевом.
    Эти зеуроды прекрасно понимают, что если Киев не выстоит, они могут рассчитывать на всю власть в Украине полностью.
    Но я как коренная киевлянка, могу сказать точно, что Киев этим мразям не достанется, пусть если даже я выйду одна на защиту моего города.
    Страну уже почти просрали благодаря зебыдлу, не дадим просрать столицу.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини