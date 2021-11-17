"СН" ініціюватиме недопущення підвищення вартості проїзду в Києві та повний аудит метрополітену, - Забуранна

Політична партія "Слуга народу" має намір здійснити аудит функціонування громадського транспорту та не допустити підвищення цін на проїзд у транспорті.

Про це сьогодні з трибуни ВР заявила народний депутат Леся Забуранна на пленарному засіданні парламенту, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми, політична партія "Слуга народу" у місті Києві та її представники в парламенті, ініціюватимемо недопущення підвищення вартості проїзду, крім того, ми ініціюватимемо повний аудит функціонування громадського транспорту та повний аудит того, що відбувається у Київському метрополітені", - сказала вона.

Забуранна виступала з трибуни Верховної Ради, яку оточили її колеги із фракції. Після завершення її виступу вони виконали декілька рядків із відомої пісні "Як тебе не любити, Києве мій".

Нагадаємо, з 1 січня вартість проїзду в громадському транспорті Києва становитиме 20 грн, для власників картки киянина - 12 грн.

Втім, в Держрегуляторній службі заявили, що це рішення з ними не було погоджено.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Корнієнко про підвищення вартості проїзду в Києві: Такі ціни у європейських столицях, де і транспорт інший, і запах там інший, і доходи також