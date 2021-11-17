Рада прийняла в першому читанні законопроєкт про безкоштовне лікування тяжкохворих препаратами без реєстрації
Це рішення підтримали 293 народних депутати, передає Цензор.НЕТ із посиланням на трансляцію засідання парламенту.
Законопроєкт визначає програми, в межах яких тяжкохворим пацієнтам з метою лікування можуть безоплатно надаватися незареєстровані в Україні лікарські засоби, а також визначає порядок та умови їх застосування.
Законопроєкт розширить доступ пацієнтів до незареєстрованих лікарських засобів та до програм дослідження лікарських засобів. Крім того, надасть можливість фармацевтичним компаніям впроваджувати такі програми і в Україні, ввозити і безкоштовно надавати лікарські засоби тяжкохворим пацієнтам
Також законопроєкт надає лікарям право призначати та застосовувати в медичній практиці лікарські засоби, що не пройшли процедуру державної реєстрації в Україні відповідно до чинного законодавства.
Законопроєкт прописує правила ввезення в Україну та постачання незареєстрованих лікарських засобів, призначення лікарями та використання пацієнтами лікарських засобів, призначених для застосування у програмах надання лікарських засобів зі співчуття.