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Ахметов про стосунки із Зеленським: На зустріч не прошуся. Олігархом себе не вважаю

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Ахметов про стосунки із Зеленським: На зустріч не прошуся. Олігархом себе не вважаю
Бізнесмен Рінат Ахметов, який вже багато років займає перший рядок у списку найбагатших українців, розповів про своє ставлення до закону про деолігархізацію та стосунки із президентом Володимиром Зеленським.

"Я вже коментував своє ставлення до цього закону (про деолігархізацію. - Ред.): я не вважаю себе олігархом. Я - інвестор, а група СКМ - найбільший платник податків та роботодавець України. І, якщо буде потрібно, я готовий захищати своє ім'я в українських та міжнародних судах", - заявив Ахметов в інтерв'ю НВ, передає Цензор.НЕТ

"Мій Фонд допомагає людям уже 16 років. Філософія Фонду й моя філософія - не проходити повз чуже лихо й чужий біль сприймати як свій. Тому мене "закликати" до допомоги не потрібно - ми допомагали й допомагатимемо… Щодо зустрічей із Президентом, то я на такі зустрічі ніколи не просився й не прошуся. Для мене головне - щоб Україна була успішною, а українці - щасливими. Це набагато важливіше за зустрічі з Президентом", - додав він, відповідаючи на питання, які зараз у нього взаємини з президентом Зеленським.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Чернєв: Ахметов перейшов до відкритого протистояння з Зеленським

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Топ коментарі

  • Шрек Баблокат
    лживая даунбасская мразь!..
  • Scorpman Y
    в тему:
    Активи держпідприємств знизились на майже 400 мільярдів
    Серед працюючих підприємств прибутковими є лише 25% від загальної кількості.
    Олег Леусенко:
    Та ви ШО?
    Ай-яй-яй, а хто це зробив?
    За Порошенка активи держкомпаній щороку зростали, бо там не було людей олігархів.
    - Але ж Порох - барига, а наш Вовочка бореться з олігархами!1!
    Дивлячись на арифметику, з олігархами боровся Порох, а Вовік разом з ними краде.
    Зробили разом!

    Орест Петренко:
    За Порошенка підприємства Укроборонпрому працювали стабільно, часто в 2-3 зміни.
    Зараз працюють 3-4 дні на тиждень

    Велике кумівство Зеленського
    Друзів в ОПу, кварталівців на ТОП-посади, до корита Великого крадівництва!
    Попри обіцянки Зеленського не призначати на держпосади "друзів-кумів", високі посади отримали 30 його друзів чи родичів. Їх кар'єри стрімко розвиваються

    Черговий слуга з банди Зеленського нардеп Ковальов на авжеж незадекларованому авто Mercedes S560, за $100 тис. на величезній швидкості влетів у фуру та отримав черепно-мозкову травму.

    Сметанат борщу:
    У свій час деяким військовим не сподобалась тисяча доларів від Порошенка, тому вони вирішили почекати тисячу гривень від зеленського.

    Hon. Judge Dredd:
    Новими барвами заграв вираз "штука зелені"

    Yevgeniy Mudzhyri™:
    Дотерпел до последнего и не растаможивал бляху - получи льготу.
    Дотерпел до последнего и не привился - получи тысячу.
    Я себе немного по-другому представлял справедливость.

    КиївМіськБудда:
    ТСК Верховної Ради не вдалося з'ясувати, хто ввів українців в оману, обіцяючи кінець епохи бідності й брехні.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    жаль что эта падла хитрож*пая долго думала на чьей стороне остаться и где ему будет спокойнее...
    иногда кажется, что в далеком 2014 году одной его личной охраны хватило бы чтоб отпи*** всяких там гиркиных-*********... и надавав ментам по щекам - восстановить покой на Донбассе...
    но оно взвешивало и подсчитывало.... (только за одно ему говорили спасибо в далеком 2014 - за качественно построенный к евро 2012 ДАП... и если бы не коварство сукирашкиных ублюдков... бетон бы выдержал !!!)
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