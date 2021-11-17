Кожен 5-й українець звинувачує у погіршенні ситуації з COVID-19 нещеплених, - опитування. ІНФОГРАФІКА

21% опитаних українців (кожен п’ятий) звинувачують у погіршенні епідеміологічної ситуації людей, які відмовилися вакцинуватися. 15% звинувачують Міністерство охорони здоров’я. Президента та Кабінет Міністрів вважають винними 7-8% респондентів.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 10-13 листопада 2021 року, інформує Цензор.НЕТ.

"46% опитаних зазначили, що вже вакцинувалися (перше, або ж друге щеплення). 16% вказали, що готові вакцинуватися, 36% – не готові.... За останній місяць зросла кількість тих, хто зробив щеплення (з 36 до 46%). Відносно більше тих, хто не бажає вакцинуватися, серед молодих респондентів", - сказано в повідомленні щодо результатів опитування.

Крім того, підбиваючи результати попитування, зазначається, що:

• 55% підтримують обов’язкову вакцинацію представників певних сфер (вчителі, медики, державні службовці), 35% - проти цього. Заборону відвідувати громадські заклади без COVID-сертифікату або тесту підтримують майже 40%, проти – 53%. Заборону користуватися громадським транспортом підтримують майже 30%, натомість не підтримують – 65%.

• Загалом обов’язкову вакцинацію представників певних сфер, а також перебування у громадських місцях лише з COVID-сертифікатом або тестом більше підтримують старші опитані, мешканці Києва і Центру, а також ті, хто мають щеплення або лояльні до вакцинації.

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• Майже три чверті опитаних (71%) вважають порушенням прав запровадження обмежень щодо невакцинованих людей. 26% – протилежної думки. Найбільше останніх у Києві, серед найстарших опитаних та тих, хто вже вакцинувався. При цьому 49% не підтримують політиків, які не вакцинувалися проти коронавірусу. 35% респондентів байдуже щодо цього. 14% – підтримують таких діячів. Найбільше противників політиків-антивакцинаторів серед жителів столиці, найстарших та тих, хто вже вакцинувався, або ж хоче зробити щеплення.

• Дві третини респондентів (61%) вірять в те, що Україна здатна розробити власну вакцину від коронавірусу. 37% – не вірять. Найбільше тих, хто оптимістично оцінює можливості нашої держави щодо розробки вакцини, серед найстарших.

• 40% респондентів вважають, що ніхто не винен у зростанні захворюваності на коронавірус.

"Натомість кожен п’ятий (21%) звинувачує у погіршенні епідеміологічної ситуації людей, які відмовилися вакцинуватися. 15% звинувачують Міністерство охорони здоров’я. Президента, Кабінет Міністрів вважають винними 7-8%, місцеву владу – 2%. У самовільні причини зростання захворюваності частіше вірять ті, хто не хоче вакцинуватися. Натомість вакциновані та ті, хто мають намір це зробити, частіше звинувачують у зростанні епідемії тих, хто не має наміру щепитися від коронавірусу", - зазначають в Соціологічній групі "Рейтинг", коментуючи результати опитування.