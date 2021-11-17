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Кабмін призначив Шаповалова заступником міністра оборони

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Кабмін призначив Шаповалова заступником міністра оборони
Кабінет Міністрів призначив В'ячеслава Шаповалова заступником міністра оборони та Людмилу Панченко заступником міністра молоді та спорту.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні у середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зокрема, уряд призначив В'ячеслава Шаповалова заступником міністра оборони України (до цього був заступником міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України), Людмилу Панченко – заступником міністра молоді та спорту; Юрія Лубковича – державним секретарем Міністерства внутрішніх справ.

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Водночас уряд звільнив Юлія Гере з посади заступника міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації.

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