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Під час розстрілів на Майдані в 2014 Янукович 11 разів телефонував Путіну, - Офіс Генпрокурора

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Під час розстрілів на Майдані в 2014 Янукович 11 разів телефонував Путіну, - Офіс Генпрокурора
У період з 18 по 20 лютого 2014 року Віктор Янукович 11 разів телефонував президенту РФ Володимиру Путіну.

Про це під час брифінгу повідомив заступник голови департаменту у "справах Майдану" Офісу генпрокурора Денис Іванов, інформує Цензор.НЕТ.

"У цей період керівники правоохоронних органів і колишній президент Янукович за спеціальним урядовим зв'язком з'єднувався з вищим керівництвом Російської Федерації та керівниками її правоохоронних органів. Зокрема, Янукович здійснив 11 з'єднань з президентом РФ Путіним", - повідомив він.

За словами Іванова, тодішній міністр внутрішніх справ Олександр Захарченко за цей же період 12 разів зідзвонювався з російським колегою, ексголова СБУ Олександр Якименко - три рази з директором ФСБ Росії.

Ці дзвінки були здійснені в найактивнішу фазу розстрілів на Майдані.

Також читайте: Розстріли на Майдані: Завершено розслідування щодо Януковича та дев'яти колишніх високопосадовців

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Топ коментарі

  • Сергей Трофимов 7c913dc7
    Да понятно, что ***** заставляло Януковича "быть пожёстче", заставляло подключить военных к разгону Майдана. Самолёт пригнали со спецсредствами, для помощи беркутне. Да и людишками помогал, теми которым всё-равно кого убивать.
    А известное чмо по фамилии Татаров, рассказывало - что это "протестующие сами себя постреляли".
  • Anatoliy A 006b9dda
    Будьте вы прокляты уроды.
  • Bogdan_
    а зеленский 11 раз перед ним выступал в бане... и что?
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