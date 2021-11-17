Криза в Україні створена Коломойським, який після 2019 року контролює державну енергетику, - Кропачов

За його словами, в Ігоря Валерійовича давно була імперська замашка збудувати холдинг.

Нинішня енергетична криза в Україні створена олігархом Коломойським, який після перемоги Володимира Зеленського отримав контроль над державною енергетикою. Про це в інтерв'ю Дмитру Гордону розказав Віталій Кропачов – підприємець, який багато років працює на енергетичному ринку, передає Цензор.НЕТ із посиланням на 5 канал.

"Сьогодні в енергетиці України – масштабна криза, ми це розуміємо, вона викликана відсутністю вугілля на складах. Опалювальний сезон по суті провалений. Це ні для кого не секрет. Що буде далі, ми не розуміємо, і Україна змушена дорого купувати електроенергію в Білорусі, щоб не допускати віялових відключень. З урахуванням того, що ситуація з режимом Лукашенка непроста, Україна не може підтримувати це варварство Лукашенка стосовно власного народу, чи не є приниженням для держави купувати електроенергію в Лукашенка?" – запитав Дмитро Гордон.

Віталій Кропачов відповів: "Є криза. Ким вона створена? Уся енергетика з 2019 року перейшла під контроль Ігоря Валерійовича Коломойського. Її державна частина – "Центренерго", вугільні підприємства. Тобто безпосередньо "зрозумілий йому менеджмент", як він заявляв. Виходячи з цього, пішли кризи", – констатує підприємець.

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"Якщо дивитися на роботу – беремо кластерами – до 2019 року, "Центренерго" генерувало щороку прибуток. За три останні роки прибуток порядку за офіційною звітністю десь в районі 2,7-2,8 млрд грн. Переведемо їх у бюджет. З приходом нової влади, з переходом під контроль Ігорю Валерійовичу цього підприємства воно згенерувало 1 мільярд 900 мільйонів збитків 2019 року. У 2020 році 824 млн, за перше півріччя 2021 року – 720 млн грн", – зауважив Кропачов.

"В Ігоря Валерійовича давно була імперська замашка збудувати холдинг, подібний до Рената Леонідовича. Оце й пішов звичайний хрестовий похід товариша Коломойського на Рената Леонідовича. І це призвело до трагедії, яка сьогодні на цей момент є", – вважає бізнесмен.

"Ціна вугілля до приходу нової влади становила 2800 грн. А електроенергія коштувала 98 копійок з доставкою. У 2019 році змінили ціну у серпні. Ціна вугілля стала 1650 грн, а електроенергія стала 1,68 грн. Де логіка? Далі відбуваються речі більш трагічні. Ніхто не займається державними підприємствами. Йде низка змін менеджменту міністерства. І ми отримуємо відсутність будь-яких підготовок у частині розвитку нових вугільних лав і так далі. Ба більше, з 2 мільярдів дотації у державний сектор шахт ми отримуємо на кінець року приблизно 7 мільярдів. Тобто ми занижуємо вартість вугілля, і збільшуємо бюджетне навантаження. При цьому "Центренерго" за весь проміжок часу продає електроенергію – дійшли вони до 62% дисконту від собівартості. Це банальна крадіжка", – наголошує Віталій Кропачов.

Гордон уточнив: "А з початком зимових холодів ситуація погіршиться взагалі?"

"Вона однозначно погіршиться. Кризу нікуди не подінеш. Будуть віялові відключення. Однозначно будуть. Або для певних груп електроенергія стане дуже дорогою. Завели ситуацію таким чином. Тобто це "військові дії", які здійснюються з 2019 року, вони до цього призвели. Хіба ви впевнені, що електроенергію нам Білорусь буде відпускати за тією ціною, яка є зараз? Я не впевнений", – наголошує Кропачов.

"Це буде балансуватися лише шляхом платіжок, які будуть отримувати люди", – прогнозує Віталій Кропачов.