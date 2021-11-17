Рада завтра може ухвалити в першому читанні законопроєкт про виплату тисячі Зеленського, - Корнієнко

Верховна Рада може у четвер, 18 листопада, ухвалити в першому читанні законопроєкт про виплату 1 тис. грн громадянам України за вакцинацію проти коронавірусної хвороби COVID-19, повідомив перший заступник голови парламенту Олександр Корнієнко.

"Я сподіваюся, що цього тижня ми проголосуємо в першому читанні, у четвер, наприклад, тобто завтра. Якщо сьогодні комітет відбудеться, то можна в принципі в першому читанні проголосувати. Там нескладні закони, вони компромісні. Але далі буде друге читання та, як ми чули, буде багато правок, тобто знову буде "поправковий спам" щодо цього направлення", - сказав він журналістам, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Водночас він зазначив, що механізм виплати цих грошей розробить Міністерство економіки.

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Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський анонсував, що кожен українець, який отримав дві дози вакцини від COVID-19, зможе отримати 1 тис. грн на спорт, подорожі та відвідування культурних закладів.