Новини

Білорусь з 18 листопада припинить постачання електроенергії до України, - Міненерго Республіки

24 678164
Білорусь з 18 листопада припинить постачання електроенергії до України, - Міненерго Республіки
Білорусь з 18 листопада припинить постачання електроенергії до України відповідно до встановленого порядку взаємодії в рамках контрактних відносин.

Про це агентству БЕЛТА повідомили пресслужбі Міністерства енергетики Білорусі, інформує Цензор.НЕТ.

"Можливість подальшого здійснення постачання електроенергії в Україну розглядатиметься білоруською стороною з урахуванням технічних можливостей", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Білорусь обмежила прокачування нафти у напрямку Польщі

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • A San
    Скільки зашкварів та провалів не було за 10 років , скільки у зелених неадекватів за 2,5 роки.
  • Ksenia VB
    От і побачимо ЩО буде. Як наше ЗЕйло підготувалось до зими.
  • abc123
    одеваем земразоту в шерсть и берем эбонитовые палочки
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини