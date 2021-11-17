Кабмін затвердив держстандарт фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів та створив групу з розробки системи переходу від військової служби до цивільного життя

Кабінет Міністрів України створив міжвідомчу робочу групу з питань розроблення та впровадження системи переходу від військової служби до цивільного життя.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду у середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Основними завданнями робочої групи є: сприяння координації дій центральних та місцевих органів влади щодо розробки та впровадження системи переходу від військової служби до цивільного життя; визначення шляхів, механізмів та способів вирішення питань, що виникають під час реалізації державної політики щодо забезпечення успішної професійної, соціальної реадаптації та психологічної підтримки ветеранів; розробка пропозицій щодо вдосконалення правової бази у питанні реадаптації ветеранів війни та звільнених з військової служби.

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Головою робочої групи визначено заступника міністра у справах ветеранів, а також до складу увійшли заступники міністрів інших профільних відомств.

Крім того, Кабінет Міністрів на сьогоднішньому засіданні затвердив Державний соціальний стандарт фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів війни, членів їхніх сімей та сімей загиблих (померлих) ветеранів війни.

"Така спортивна реабілітація матиме відтепер індивідуальний і головне – системний підхід", – зазначив прем’єрміністр України Денис Шмигаль.

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"Уряд створює умови для розвитку конкуренції надавачів послуг, що сприятиме покращенню якості проведення фізкультурно-спортивної реабілітації захисників українських ветеранів та членів їхніх сімей. Адже відновлення здоров’я наших Захисників – є одним із десяти пріоритетних напрямів роботи Мінветеранів", – наголосила міністерка у справах ветеранів України Юлія Лапутіна.

Зокрема, затверджений Державний соціальний стандарт встановлює порядок визначення індивідуальних потреб у послузі з фізкультурно-спортивної реабілітації, складання індивідуального плану її надання, вимоги до приміщення та обладнання, фінансово-економічне обґрунтування вартості послуги та оцінку ефективності реабілітації.