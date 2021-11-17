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Червоний Хрест направив на окуповану Луганщину 30 тонн товарів медичного призначення. ФОТО

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Сьогодні до окупованих районів Луганської області через КПВВ "Щастя" прослідувало понад 30 тонн гуманітарного вантажу від Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресцентр ОС.

Червоний Хрест направив на окуповану Луганщину 30 тонн товарів медичного призначення 01

"Жителям ОРЛО від МКЧХ доправлено товари медичного призначення, в тому числі для надання першої допомоги при захворюванні на COVID-19, канцелярські приладдя, дитячі меблі", - йдеться у повідомленні.

Червоний Хрест направив на окуповану Луганщину 30 тонн товарів медичного призначення 02

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Червоний Хрест направив на окуповану Луганщину 30 тонн товарів медичного призначення 03

Варто зазначити, що рух дорожнім коридором через КПВВ "Щастя" для громадян, що мають намір перетнути лінію розмежування залишається заблокованим окупантами.

Топ коментарі

  • Alex Firman
    От на хера ?
  • Олег Максимчук f38aa6c9
    Підкормлють сепарів, щоб зголоду не пухнули... Цей червоний хрест - напрямую, офіційно, фінансує будь який сепаратизм і тероризм...
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Окупанти підзароблять...
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