Трьох українських захисників поранено внаслідок обстрілу військами РФ, - штаб ООС
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресцентр штабу ООС.
В напрямку Невельського російські війська відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм.
В районі Новоолександрівки окупанти здійснили обстріл з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів.
Неподалік Золотого-4 російські найманці обстріляли позиції українських воїнів двічі, застосовуючи міномети калібру 120 мм та станкові протитанкові гранатомети.
Поблизу населених пунктів Кряківка та Причепилівка ворожі війська здійснили обстріл з артилерії калібру 152 мм.
В бік Кримського ворог вів вогонь з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.
Наші позиції біля Мар'їнки потрапили під обстріл з мінометів калібру 82 мм.
Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт безпілотного літального апарату, ймовірно типу "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.
Внаслідок ворожих дій троє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення. Воїнам надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан здоров’я поранених - задовільний.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.