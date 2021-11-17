Трьох українських захисників поранено внаслідок обстрілу військами РФ, - штаб ООС

Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню, 7 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресцентр штабу ООС.

В напрямку Невельського російські війська відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм.

В районі Новоолександрівки окупанти здійснили обстріл з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік Золотого-4 російські найманці обстріляли позиції українських воїнів двічі, застосовуючи міномети калібру 120 мм та станкові протитанкові гранатомети.

Читайте: Російського окупанта затримали в районі проведення ООС, - Telegram-канал

Поблизу населених пунктів Кряківка та Причепилівка ворожі війська здійснили обстріл з артилерії калібру 152 мм.

В бік Кримського ворог вів вогонь з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.

Наші позиції біля Мар'їнки потрапили під обстріл з мінометів калібру 82 мм.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт безпілотного літального апарату, ймовірно типу "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

Внаслідок ворожих дій троє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення. Воїнам надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан здоров’я поранених - задовільний.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські військові затримали російського найманця на лінії розмежування: Громадянин РФ мав при собі "посвідчення" "ЛНР" і споряджений магазин від АК