Міненергетики ФРН щодо паузи в сертифікації "Північного потоку-2": Суто регуляторне питання

У Берліні відкидають припущення про політичні мотиви призупинення процесу сертифікації "Північного потоку-2".

Про це заявили в середу в Мінекономіки та енергетики ФРН, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Цей регуляторний акт не є політичним актом, це суто регуляторні питання", - запевнила речниця міністерства.

У відомстві зазначили, що Федеральне мережеве агентство є єдиним органом, який відповідає за даний процес. У ході перевірки регулятор дійшов висновку, що оператор, який потребує сертифікації "Північного потоку 2", має організувати свою роботу таким чином, щоб вона відповідала німецьким законам.

"Ця умова має бути виконана", - підкреслила речниця міністерства на брифінгу.

Компанія Nord Stream 2 AG, що базується в Швейцарії, вирішила не переформатовувати існуючу компанію, а заснувати дочірню компанію згідно з німецьким законодавством лише для німецької частини лінії. Ця дочірня компанія має стати власником і експлуатувати німецьку ділянку газопроводу. Сама дочірня компанія повинна в такому випадку відповідати вимогам Закону про енергетику щодо незалежності оператора транспортної мережі, зазначають німецькі чиновники.

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Щойно Федеральне мережеве агентство отримає всі необхідні йому документи (про анбандлінг), процес сертифікації буде продовжено в рамках означених строків – 4 місяці від моменту подачі заявки.