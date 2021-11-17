Старшому адміністратору та санітарці будинку для літніх людей у Дніпрі, де загинули пенсіонерки, повідомлено про підозру, - Офіс генпрокурора

За процесуального керівництва Центральної окружної прокуратури міста Дніпра старшому адміністратору та санітарці приватного пансіонату для літніх людей повідомлено про підозру у порушенні встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, внаслідок чого загинуло п’ятеро жінок (ч. 2 ст. 270 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посилання на пресслужбу Офіса генпрокурора.

За даними слідства, 16 листопада 2021 року у приватному будинку для осіб похилого віку в Центральному районі міста Дніпра через ймовірне замикання електропроводки сталася пожежа. Внаслідок отруєння чадним газом загинуло п’ятеро жінок віком від 75 до 89 років.

"Наразі затримано адміністратора та санітарку цього закладу. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу. Крім того, встановлюється причетність до злочину інших осіб", - зазначається в повідомленні.

Також повідомляється, що досудове розслідування здійснюється слідчим відділом Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в області.

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Як повідомлялося, 16 листопада до поліції надійшло повідомлення про те, що у приватному будинку для людей похилого віку у Центральному районі Дніпра виявлено п'ять мертвих жінок віком від 75 до 89 років.

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Попередньо встановлено, що в одній із кімнат на другому поверсі будинку, де виявлено загиблих, сталося коротке замикання та загоряння електропроводки. Жінки могли отруїтися чадним газом.

Тіла загиблих спрямовано на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причин смерті.

Пізніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що пожежа сталася у приватному будинку для людей похилого віку "Тепло коханих", де загалом проживали 30 осіб, з яких 23 - лежачі хворі.