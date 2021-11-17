Новини

Вийшло розслідування Bellingcat та The Insider щодо операції проти "вагнерівців" (оновлено)

27 68598
Вийшло розслідування Bellingcat та The Insider щодо операції проти "вагнерівців" (оновлено)
Видання Bellingcat та The Insider опублікували розслідування обставин унікальної операції спецслужб України, та причин її зриву.

Окремо результати спільного розслідування опубліковали Bellingcat та The Insider (у двох частинах, першій та другій), повідомляє Цензор.НЕТ.

Журналісти дослідили, як українським розвідникам вдалося завербувати бойовиків ПВК "Вагнер" та отримати з їхніх рук прямі докази їхньої участі у військових злочинах.

Також ідеться про те, чому спецоперацію було відкладено та яким чином це зрештою призвело до її зриву й затримання "вагнерівців" спецслужбами Білорусі біля Мінська.

З текстом Bellingcat можна ознайомитися за цим посиланням.

Читайте: Причиною зриву затримання "вагнерівців" могла стати неприязнь Зеленського до директора ГУР МО Бурби, - The Insider

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Т.е. госизмена -- это небольшой вред? Совсем уже кукухой двинулись? Вас судить вместе с ним.

  • Герхард
    Убитая экономика и энергосектор - это мелочь?

    Госизмена и сотрудничество с врагом - это мелочь?
  • Ksenia VB


    Герман Аксьом


    @eternalrailway



    Bellingcat: "Президент Украины ВПЕРВЫЕ был проинформирован о предлагаемой спецоперации 15 июня 2020 года". Тобто рік при владі ця тварина не цікавилась взагалі роботою спецслужб. Рік на посаді №1 у воюючій країні! Нема коли! Всі сили і час на Порошенко! І на сценарії кварталу.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини