Вийшло розслідування Bellingcat та The Insider щодо операції проти "вагнерівців" (оновлено)

Видання Bellingcat та The Insider опублікували розслідування обставин унікальної операції спецслужб України, та причин її зриву.

Окремо результати спільного розслідування опубліковали Bellingcat та The Insider (у двох частинах, першій та другій), повідомляє Цензор.НЕТ.

Журналісти дослідили, як українським розвідникам вдалося завербувати бойовиків ПВК "Вагнер" та отримати з їхніх рук прямі докази їхньої участі у військових злочинах.

Також ідеться про те, чому спецоперацію було відкладено та яким чином це зрештою призвело до її зриву й затримання "вагнерівців" спецслужбами Білорусі біля Мінська.

З текстом Bellingcat можна ознайомитися за цим посиланням.

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