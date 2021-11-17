Профільний комітет Ради пропонує звільняти від відповідальності за використання підробленого сертифіката про вакцинацію у разі добровільного зізнання

Парламентський комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендує Верховній Раді прийняти у другому читанні та в цілому законопроект про внесення змін до Кримінального кодексу України про встановлення відповідальності за підробку документів, що стосуються проведення профілактичних щеплень, зокрема від коронавірусної хвороби.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

На засіданні в середу комітет підтримав пропозицію внести до законопроекту норму про звільнення від кримінальної відповідальності осіб, які зізналися правоохоронним органам про наявність підроблених сертифікатів вакцинації.

Згідно з новелою законопроекту, особа, яка використовувала підроблені документи про підтвердження профілактичного щеплення проти особливо небезпечних інфекційних хвороб, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо добровільно заявила про це представникам правоохоронних органів.

Як повідомлялося, парламент 2 листопада ухвалив у першому читанні законопроект №6084 про внесення змін до Кримінального кодексу про встановлення відповідальності за підробку документів про проведення профілактичних щеплень. Законопроект пропонує встановити відповідальність за використання особою завідомо підроблених документів, що підтверджують проведення профілактичних щеплень проти особливо небезпечних інфекційних хвороб, у вигляді штрафу від 17 тис. грн до 34 тис. грн або обмеження волі строком до двох років.

Водночас законопроект встановлює відповідальність за внесення медичним працівником завідомо неправдивих відомостей до медичної документації про щеплення у вигляді штрафу від 34 тис. грн до 68 тис. грн або позбавлення волі терміном до двох років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю терміном від одного до трьох років.

Крім того, виготовлення з метою збуту, збут підроблених документів, що підтверджують проведення профілактичних щеплень, можуть спричинити покарання у вигляді штрафу від 85 тис. грн до 170 тис. грн або позбавлення волі терміном до трьох років.