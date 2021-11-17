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Спецоперацію з "вагнерівцями" відклали за ініціативою Єрмака, - Bellingcat

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Спецоперацію з "вагнерівцями" відклали за ініціативою Єрмака, - Bellingcat
Голова Офісу Президента Андрій Єрмак запропонував відкласти на тиждень заплановану на 25 липня 2020 спецоперацію із затримання бойовиків ПВК "Вагнера".

Про це йдеться в спільному розслідуванні журналістів Insider і Bellingcat, повідомляє Цензор.НЕТ.

Bellingcat переказує слова тодішнього директора ГУР Василя Бурби. За день до початку спецоперації він разом із заступником директора СБУ Русланом Баранецьким прибув до ОП, щоб зробити останню доповідь про майбутню спецоперацію. Однак, як Бурба розповів Bellingcat, Зеленський на той момент був зайнятий, і вони не змогли зустрітися з ним особисто.

За словами Бурби, голова офісу Президента Андрій Єрмак запропонував відкласти операцію на тиждень. За день до того президент Зеленський досяг домовленості з Росією про перемир'я на Донбасі. Перемир'я мало набути чинності 27 липня 2020 року. За словами Бурби, в Офісі Президента вважали, що якщо спецоперація пройде, як заплановано, і завершиться затриманнями бойовиків 25 липня, то перемир'я закінчиться, не встигнувши розпочатися.

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"Бурба розповів, що відповів, що відкласти операцію на тиждень неможливо, оскільки це призведе або до втрати довіри з боку найманців, або до підозр з боку білоруських чи російських спецслужб, або до того й іншого одразу. За словами Бурби, надалі представники Офісу Президента, намагаючись знайти компроміс із командою ГУР МОУ, запропонували скоротити затримку операції до чотирьох днів. Дату вильоту й захоплення найманців належало перенести на середу, 29 липня 2020 року. У цьому випадку перемир'я принаймні встигло б набути чинності. Як розповів Бурба, спецслужби вважали, що шанс знайти нові квитки в такий короткий термін невеликий, проте пообіцяли дізнатися, що можна зробити", - пише Bellingcat.

Наступного ранку, коли перша група з 33 найманців вже виїжджала з Москви, команді ГУР МОУ вдалося успішно перебронювати квитки не на середу, 29 липня, а на четвер, 30 липня. Квитки другої групи із 13 найманців поміняли на суботу, 1 серпня. Пізніше того ж ранку, за словами Бурби, він повідомив Офіс Президента, що план все одно буде здійснено, але із затримкою на п'ять днів.

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Офіс Президента не відповів на прохання Bellingcat підтвердити або спростувати слова Бурби.

Детальніше про те, як готували спецоперацію із затримання бойовиків "Вагнера", можна прочитати у матеріалі The Insider, опублікованому Цензор.НЕТ.

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Топ коментарі

  • Olexandr Ivashura
    А середні віки за це саджали на палю.
  • Герхард
    Ермак отложил операцию на неделю потому что:

    А шеф Ермака за поребриком.
  • Zelya Vsyo
    Кто первым её отложил, тот первым её }{уйлу и сдал.
    А Зеля с Демченко пока борются за почётное 2-е место. На гиляке...
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