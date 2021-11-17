80% фігурантів у "справах Майдану" - посадовці вищої та середньої ланки, - прокурор Донський
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У кримінальних провадженнях щодо подій Майдану близько 80% осіб, які в них фігурують, це особи, які займали на той час посади вищої та середньої ланки. Більшість з них переховується від слідства.
Про це на брифінгу поінформував прокурор Олексій Донський, говорячи про кількість проваджень щодо Януковича, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Якщо брати по переховуванню у відсотках, то ми можемо сказати, що десь половина осіб, які притягаються до кримінальної відповідальності у справах Майдану, переховується. Але, якщо брати склад цих осіб, то з них десь 80% - це будуть якраз (представники – ред.) вищої ланки та середньої ланки, тобто організатори злочинів", - сказав Донський.
Окремо генпрокурор Ірина Венедіктова поінформувала, що в Офісі генпрокурора є 63 кримінальні провадження щодо подій Майдану, і наразі з цієї кількості 111 справ знаходяться у суді, стосовно більш ніж 200 осіб.