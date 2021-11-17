Росія та Білорусь не знали про українську спецоперацію із затримання "вагнерівців", - Bellingcat
Про це йдеться у спільному розслідуванні журналістів The Isider і Bellingcat, повідомляє Цензор.НЕТ.
Так, один із затриманих у Білорусі "вагнерівців" розповів, що після затримання білоруські силовики питали у них, чи знають вони Сергія Тихановського та Миколу Статкевича (лідери білоруської опозиції, на той час уже перебували за ґратами. – Ред).
"За словами одного з найманців, який поговорив з Bellingcat, люди, які допитували їх, виглядали впевненими, що мають справу з учасниками майбутнього перевороту, і навіть запитували, чи можливо, що найманці не знали, що їх збираються використовувати для повалення уряду", - пише видання.
Тож саме в організації масових заворушень висунули звинувачення найманцям. Лукашенко у публічній заяві звинуватив "вагнерівців" у тому, що вони прибули для втручання у майбутні вибори.
Bellingcat зазначає, що влада Росії "мабуть, здивувалася від арештів та звинувачень, які висунув Лукашенко на їхню адресу", і перші дні не розуміла, що ці 33 людини робили в Мінську.
"Очевидно, навіть 3 серпня представники Кремля ще не знали справжніх причин такого становища 33 росіян, оскільки і Пєсков, і російський консул у Мінську заявляли, що ці люди були співробітниками приватної охоронної компанії, які "направлялися до третьої країни" і просто не потрапили на рейс", - йдеться у розслідуванні.
За даними Bellingcat, російське ФСБ виявило український слід у спецоперації через тиждень після затримання найманців. Виявлену інформацію було опубліковано у прокремлівській газеті "Комсомольська Правда", а наступного дня Володимир Путін зателефонував до Олександра Лукашенка, щоб обговорити ситуацію із затриманими.