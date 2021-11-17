СБУ повідомила про підозру топменеджеру ПАТ "ArcelorMittal Кривий Ріг" в завданні бюджету 2,2 млрд грн збитків
Про це повідомляє пресцентр СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
За версією СБУ, у 2017-2019 роках підозрюваний вносив неправдиві відомості в офіційні документи підприємства. Зокрема, щодо нарахування плати за користування надрами двох родовищ залізних руд.
"Крім того, з грудня 2014 до березня 2019 року через незаконні дії зловмисника підприємство ухилилося від сплати до бюджету рентної плати за користування надрами. Таким чином, як встановили у результаті комплексної судової експертизи, сума збитків державі через ненадходження до бюджету рентної плати за користування надрами становить понад 2,2 млрд грн", - йдеться у повідомленні.
Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
За інформацією ЗМІ, мова йде про топменеджера Криворізького гірничо-металургійного комбінату ПАТ "ArcelorMittal Кривий Ріг".