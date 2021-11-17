Третій комітет Генасамблеї ООН затвердив проєкт нової резолюції щодо окупованого Криму, – МЗС

Третій комітет 76-ї сесії Генеральної асамблеї ООН у середу, 17 листопада, затвердив проєкт оновленої резолюції "Ситуація з правами людини у тимчасово окупованих Автономній Республіці Крим та м. Севастополь, Україна".

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України, інформує Цензор.НЕТ.

Ключовими нововведеннями резолюції 2021 року стали відображення в назві резолюції статусу Криму як тимчасово окупованого півострова, підтримка співробітництва в "Кримській платформі", наголос на відповідальності Росії за дотримання прав кримських татар як корінного народу Криму, вимога скасувати вироки, винесені заочно їх лідерам.

Документ закликає Росію припинити безпідставні затримання та арешти жителів Криму, вимагає звільнити громадян України, які незаконно утримуються за ґратами, зокрема, Еміра-Усеїна Куку, Галину Довгополу, Сервера Мустафаєва, Владислава Єсипенка, Нарімана Джеляла та інших.

Також у проєкті резолюції наголошується, що нарощування військового угруповання у тимчасово окупованому Криму та численні навчання російських збройних сил спричиняють значні довгострокові негативні наслідки в регіоні, зокрема, ускладнюють забезпечення основних прав цивільного населення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна на Генасамблеї ООН: З нетерпінням чекаємо початку розслідування Міжнародного кримінального суду злочинів Росії

Документ зазначає виняткову відповідальність Росії як держави-окупанта у забезпеченні мешканців Криму питною та прісною водою.

У документі засуджуються незаконні дії РФ щодо знищення чи переміщення культурних та природних цінностей України, розташованих у Криму. Міжнародна спільнота констатує, що метою цих дій є цілеспрямоване викреслення української та кримськотатарської культурної ідентичності з етнокультурного ландшафту півострова.

Також міститься заклик до Росії припинити політику примусової зміни демографічного складу окупованого Криму. У документі засуджується проведений РФ Всеросійський перепис населення, який визнається недійсним на території Криму.

Також читайте: Положення щодо "Кримської платформи" буде в оновленій резолюції Генасамблеї ООН, - заступник голови ОП Сибіга

Резолюція стане офіційним документом ООН після фінального голосування в Генеральній Асамблеї ООН в грудні.