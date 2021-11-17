Неприязнь Зеленського до Бурби могла стати причиною зриву спецоперації з "вагнерівцями", - The Insider

Після зриву спецоперації директор Головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба пропонував всім, хто знав про неї, крім президента, пройти тест на поліграфі, щоб з’ясувати, чи не було витоку інформації до Білорусі.

Про це йдеться у спільному розслідуванні журналістів The Insider та Bellingcat, повідомляє Цензор.НЕТ.

Журналісти посилаються при цьому на колишніх оперативників ГУР Міноборони та кажуть, що ті зазначали: між Бурбою та Офісом Президента вже були розбіжності.

"Тріумфальне завершення настільки значущої спецоперації зробило б його (Бурбу. - Ред.) героєм в очах широкого загалу і додало б йому політичної ваги, чого, нібито, хотіли уникнути в апараті Зеленського", - пише The Insider.

Видання зазначає, що одразу після того, як "вагнерівців" затримали в Білорусі тамтешні спецслужби, Бурба пропонував усім, хто знав про спецоперацію, крім президента, пройти тест на детекторі брехні. Але натомість за кілька днів після арештів він був відсторонений від виконання обов’язків.

Нагадаємо, також журналісти The Insider та Bellingcat дійшли висновку, що спецоперацію було відкладено за пропозицією голови Офісу Президента Андрія Єрмака. І що влада Білорусі та Росії не знала про її проведення, й лише за тиждень після затримання "вагнерівців" розібралася, що й до чого.