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Джонсон застеріг Росію від "авантюрних" кроків щодо України

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Джонсон застеріг Росію від "авантюрних" кроків щодо України
Керівництво РФ зробить серйозну помилку, якщо вдасться до силових методів щодо України.

Про це заявив під час спілкування з британськими парламентарями прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я думаю, це буде трагічна, трагічна помилка для Кремля вважати, що можна щось отримати за рахунок військово-політичного авантюризму", - сказав Джонсон, відповідаючи на запитання, яку ще військову допомогу може надати Лондон Польщі та Україні для демонстрації Москві серйозності своїх намірів.

При цьому очильник британського уряду уточнив, що йдеться про дві різні речі: так, Польща є членом НАТО і має відповідні гарантії безпеки, а Україна – ні, причому не існує навіть плану дій для вступу України до НАТО.

"Що нам потрібно зробити – переконатися, щоб усі розуміли ціну невірних оцінок ситуації на кордонах", – зазначив прем'єр.

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Топ коментарі

  • Алекс Ков
    Джонсону респект!
  • Лариса Галинич
    Такі речі, такі політики просто так не кажуть. Респектище Великій Британії.
  • fg cbn
    Всему миру надо понимать, что Украина, Прибалтика, Молдова, Грузия сейчас на передовой в борьбе со злобным врагом человечества - фашистской путинской Россией, которая пытается навязать другим странам свою стадно-холуйскую модель государства и общества.
    Исторически так сложилось, что русские как народ сформировались за счёт грабежа соседних народов, поэтому шовинистическая дурь их вполне устраивает на генетическом уровне и в их корыстных интересах. Это злобное племя всегда жило на отшибе цивилизации, и завидовало более успешным экономически и технологически странам.
    А сейчас валенки пытаются гадить всему миру ради самоутверждения, таким образом пытаясь унизить другие страны, и тем самым приподнять свою самооценку в собственной мерзкой ксенофобско-хамоватой пропаганде. Но при таком мерзком поведении они ещё визжат по-свинячьи, жалуясь на "русофобию". От Срашки сейчас смердит фашистской вонью, ботоксный фюрер Путлер и свора его вертухаев подсаживают своё препарируемое население на иглу фашистской пропаганды, распространяя эту ксенофобскую блевотину по всему миру. Давно известно, что гэбня - это отмороженные мерзавцы. А сейчас, получив огромные деньги от впаривания в основном Западу сырья, они пускают эти деньги на убийства и провокации в этих же странах
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