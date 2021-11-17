Зеленський та голова Єврокомісії фон дер Ляєн обговорили міграційну та енергетичну кризи

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу президента.

"Глава держави поінформував співрозмовницю про розвиток безпекової ситуації на сході нашої країни у зв’язку з напругою навколо українських кордонів, а також про зусилля України, спрямовані на мирне врегулювання", - йдеться у повідомленні.

Сторони обговорили загострення ситуації на європейсько-білоруському та українсько-білоруському кордонах. Співрозмовники констатували, що ця ситуація є гібридною атакою, яка вимагає спільних зусиль та взаємодії. У цьому контексті було обговорено шляхи розширення співпраці між Україною та Євросоюзом у міграційній сфері та можливості залучення допомоги ЄС для облаштування українсько-білоруського кордону.

Також читайте: Зеленський провів телефонну розмову з Ердоганом: Обговорили питання співпраці в оборонній сфері

Зеленський та фон дер Ляєн також детально обговорили питання енергетичної безпеки. У цьому зв’язку Президент України вкотре наголосив, що проект "Північний потік – 2" є насамперед безпековою загрозою для всієї Європи.

Президент України представив "низку пропозицій, спрямованих на запобігання енергетичній кризі у Європі". Зокрема, співрозмовники обговорили ідею щодо створення регіональної платформи зі зміцнення енергетичної безпеки.

Зеленський наголосив, що Україна "готова зменшити вартість транзиту газу своєю територією та надати власні підземні сховища для зберігання стратегічного резерву палива".

Також читайте: Єврокомісія вивчає різні сценарії забезпечення поставок газу для України: це тема не тільки на цю зиму, а й на наступні, - фон дер Ляєн