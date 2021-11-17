Головні новини 17 листопада: розслідування Bellingcat, Ахметов проти Зеленського

Розслідувачі Bellingcat розказали, хто винний у зриві спецоперації з затримки "вагнерівців", Ахметов перейшов до протистояння із Зеленським, проїзд у Києві не дорожчатиме до весни, - головні новини України та світу 17 листопада.

Розслідування Bellingcat та The Insider

Журналісти оприлюднили результати роботи, що тривала цілий рік. За їх даними, спецоперацію перенесли за пропозицією голови ОП Андрія Єрмака. Той, мовляв, побоювався, що якщо "вагнерівців" пов’язати, як і було заплановано, то це призведе до зриву свіжих мирних домовленостей на Донбасі, і запропонував відтермінувати затримання на кілька днів. А далі в гру вступили білоруські спецслужби, які самі не розуміли, кого затримують: ще з тиждень у Мінську були певні, що заарештували заколотників-опозиціонерів, а у Москві взагалі не могли зрозуміти, що відбувається.

В Офісі Президента прокоментували так: у Єрмака, мовляв, нема повноважень, щоб зупиняти спецоперації, і він міг хіба відкрито "наполягати на акуратному" ставленні до домовленостей про припинення вогню на Донбасі.

Розслідувачі з The Insider пишуть, що причиною зриву спецоперації могла стати неприязнь Зеленського до голови ГУР МО Бурби - мовляв, президент побоювався, що в разі успіху Бурба видаватиметься героєм.

Ахметов проти Зеленського

"Слуга народу" Чернєв твердить, що олігарх Рінат Ахметов перейшов у відкрите протистояння з президентом Володимиром Зеленським. "Для того, щоб додатково підігріти протестні настрої, Ахметов цілком може вдатися і до саботажу та створення проблем в енергетиці, адже він контролює 70% ТЕС та ТЕЦ", - твердить парламентарій.

Сам Ахметов каже, що не вважає себе олігархом, і віддає перевагу слову "інвестор". Зустрічі з Зеленським він, за його словами, не шукає.

Кличко обіцяє, що проїзд не подорожчає до весни

За словами міського голови, тарифи на громадський транспорт у столиці не переглядатимуть до кінця опалювального сезону. Транспортників дотуватимуть з міського бюджету.

Білорусь від завтра припинить постачати електрику в Україну

"Можливість подальшого здійснення постачання електроенергії в Україну розглядатиметься білоруською стороною з урахуванням технічних можливостей", - повідомили у Міністерстві енергетики Білорусі.

Затриманий окупант розказав про росіян на Донбасі

Російського найманця затримали на лінії розмежування. Він загубився й випадков вийшов на українські позиції. На допиті він підтвердив, що у бойових діях беруть участь кадрові військові РФ. Вони займають позиції "рівня комбатів та вище".

Закінчили розслідування проти Януковича та ще 9 експосадовців

Розслідування проводили заочно, за спецпроцедурою. Слідчі дійшли висновку, що фігурантами після обіду 18 лютого 2014 року було організовано штурм Майдану під виглядом "антитерористичної операції". А вранці 20 лютого – розстріл мітингувальників співробітниками "чорної роти" Беркуту та озброєння "тітушок" вогнепальною зброєю. Цікава деталь: з’ясувалося, що під час розстрілів на Майдані Янукович 11 разів телефонував Путіну.

Бригаду Нацгвардії відправили захищати західний кордон

Ситуація контрольована - запевняють у Нацгвардії. Міністр закордонних справ Кулеба додає: українсько-білоруський кордон раніше не укріплювали, бо звідти ніхто не очікував удару.