Лукашенко у розмові з Меркель вимагав визнати його легітимним, - BILD
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.
Як зазначає BILD, Лукашенко наполягав визнати його легітимним і скасувати санкції, введені проти його режиму за фальсифікацію виборів, політичні переслідування й примусову посадку Ryanair в Мінську разом з затриманням блогера Романа Протасевича.
Крім того, Лукашенко також запропонував Меркель перекинути частину мігрантів у Євросоюз (натякаючи на Німеччину) і виділити Білорусі фінансову допомогу на тимчасове утримання біженців на білорусько-польському кордоні.
Водночас, згідно з інформацією журналістів, Меркель залишалася жорсткою і пообіцяла вивчити питання, обговоривши їх з главами держав-членів ЄС. При цьому в.о. канцлера не виключила надання Мінську фінансової підтримки на будівництво житла для нелегалів.
За останні кілька днів в.о. канцлера встигла поспілкуватися з Лукашенком та Путіним через спровоковану міграційну кризу на кордоні з Польщею.