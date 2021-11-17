Лукашенко у розмові з Меркель вимагав визнати його легітимним, - BILD

Олександр Лукашенко, який захопив владу у Білорусі, у розмові з в.о. канцлера Німеччини Ангелою Меркель обурювався, що його називають "паном Лукашенком", а не "президентом".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

Як зазначає BILD, Лукашенко наполягав визнати його легітимним і скасувати санкції, введені проти його режиму за фальсифікацію виборів, політичні переслідування й примусову посадку Ryanair в Мінську разом з затриманням блогера Романа Протасевича.

Крім того, Лукашенко також запропонував Меркель перекинути частину мігрантів у Євросоюз (натякаючи на Німеччину) і виділити Білорусі фінансову допомогу на тимчасове утримання біженців на білорусько-польському кордоні.

Водночас, згідно з інформацією журналістів, Меркель залишалася жорсткою і пообіцяла вивчити питання, обговоривши їх з главами держав-членів ЄС. При цьому в.о. канцлера не виключила надання Мінську фінансової підтримки на будівництво житла для нелегалів.

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За останні кілька днів в.о. канцлера встигла поспілкуватися з Лукашенком та Путіним через спровоковану міграційну кризу на кордоні з Польщею.