МЗС Росії опублікувало листування з Німеччиною і Францією щодо підготовки зустрічі в нормандському форматі

МЗС Росії опублікував листування глави відомства Сергія Лаврова зі своїми колегами з Німеччини та Франції Хайко Маасом і Жан-Івом Ле Дріаном щодо нормандської зустрічі на рівні міністрів, яку передбачалося провести 11 листопада. Однак Москва відмовилася, оскільки її не влаштував проєкт підсумкового документа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Як зазначили в російському відомстві, рішення про публікацію дипломатичного листування було прийнято для "уникнення подальших спекуляцій". Крім того, заявили в міністерстві, оприлюднення першоджерел має виключити "спотворення позиції і ролі Росії" у врегулюванні конфлікту на Донбасі і підходу до проведення нормандської зустрічі на рівні глав МЗС.

Опубліковане листування містить в собі листи Лаврова і глав МЗС Німеччини і Франції з підготовки міністерської нормандської зустрічі. Зокрема, в них обговорюється проєкт підсумкового документа.

Російська сторона називає відповіді Жан-Іва Ле Дріана і Хайко Мааса від 4 листопада такими, "що розчаровують", оскільки в підсумковий документ не будуть включені пункти, на яких наполягала Москва. Зокрема, йдеться про організацію прямого діалогу України з ОРДЛО, роботу Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ.

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У листі глав МЗС ФРН та Франції зазначається, що в російському проекті міститься ряд положень, з якими вони не можуть погодитися, у тому числі "тези про "внутрішньоукраїнський" конфлікт або посередницьку роль Росії поряд з ОБСЄ у тристоронній контактній групі", також Берлін і Париж вказують на "положення, які, безперечно, не знайдуть підтримки серед країн "нормандського формату", у тому числі щодо "налагодження прямого діалогу між Києвом, Донецьком та Луганськом".

У листі від 6 листопада главам МЗС Німеччини і Франції Лавров звинувачує Берлін і Париж у відмові включити в проєкт підсумків нормандської зустрічі пункт про необхідність прямого діалогу України з ОРДЛО. "Ваша заява про неприйняття прямого діалогу між Києвом, Донецьком і Луганськом дискредитує співавторство лідерів Німеччини і Франції за мінськими угодами", - йдеться в листі Лаврова.

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В останньому опублікованому листі Лавров наголошує, що Москва "зіштовхується зі спотворенням позиції Росії та її ролі у врегулюванні внутрішньоукраїнського конфлікту", зокрема, у спільній заяві двох міністрів, зробленій за підсумками зустрічі з главою МЗС України 15 листопада.