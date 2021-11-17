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Петраков став головним тренером національної збірної України з футболу

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Петраков став головним тренером національної збірної України з футболу
Виконком Української асоціації футболу затвердив Олександра Петракова головним тренером національної збірної України.

Це рішення було прийняте на засіданні виконкому УАФ, що відбулося у столичному Будинку футболу, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я вношу пропозицію про призначення Петракова Олександра Васильовича головним тренером національної збірної команди України з футболу терміном до 30 грудня 2022 року (тобто до завершення чемпіонату світу в Катарі) з можливістю пролонгації за згодою сторін до 30 липня 2024 року (тобто. на цикл відбору та фінальної частини Євро-2024)", - сказав президент Української асоціації футболу (УАФ), член Виконкому УЄФА Андрій Павелко.

Члени Виконкому УАФ підтримали цю пропозицію одноголосно.

При цьому Павелко зазначив, що за час роботи Петракова збірна виборола право на виступ у плей-офф відбору чемпіонату світу-2022.

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Також команда не програла жодного матчу, звела до нічиєї поєдинок проти чинного чемпіона світу, збірної Франції та здобула дві ключові виїзні перемоги над прямими конкурентами — збірними Фінляндії та Боснії та Герцеговини.

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Топ коментарі

  • Yevgeniy Lysenko 46fb06fc
    При Шеві, Україна майже просрала відбір на мундіаль, коли зіграла внічию з Казахами та Фінами. Петраков зробив майже неможливе- вивів Україну в плей офф, та подарував шанси потрапити на ЧС 2022 року
  • Ned Stark
    Петраков теж зіграв з казахами в нічию, якщо що! А ще першу гру з боснійцями в Україні зіграв у нічию. Якби ми виграли ці два матчі з відстійними командами, то за вчорашню гру можна було б уже не переживати! Мало того, ми б тоді потрапили до групи сіяних, а отже нам у плей-офф би точно не випали сильні команди на кшталт Італії!

    Я не захищаю Шеву, але при Петракові збірна не стала кращою! Ну казахів ми раніше обігрували ЗАВЖДИ! Збірна, у складі якої є гравці чемпіонатів Англії, Італії та Португалії, не має права грати з Казахстаном і нічию - там мало бути 3:0 в обох матчах!
  • Garry Grant
    От лажа. Треба було тебе призначити.
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