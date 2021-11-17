Пентагон постійно контактує із командуванням в Європі щодо сил РФ біля кордонів України, - Остін

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що перебуває в "постійних і частих" контактах із європейським командуванням EUCOM у зв’язку із зосередженням російських військ біля кордону з Україною.

Про це повідоммляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Що стосується зосередження військ біля кордону з Україною, ми стежимо за цим дуже ретельно. Я перебуваю в постійних та частих контактах з генералом Волтерсом, командувачем Європейського командування EUCOM", - зазначив Остін.

Він зауважив, що наміри Кремля у цьому зв’язку залишаються неясними. "Ми не впевнені, чого саме хоче робити Путін, але ці пересування, звісно, є предметом нашої уваги", - підкреслив він.

У цьому зв’язку глава Пентагону закликав Росію "бути більш прозорою у своїх намірах", а також зробити кроки на виконання Мінських домовленостей.

Командувач Європейського командування Збройних сил США (EUCOM) чотирьохзірковий генерал Тод Волтерс є також верховним головнокомандувачем Об’єднаними Збройними силами НАТО в Європі.