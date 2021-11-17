"Шаману", який штурмував Капітолій, дали 3,5 років в’язниці

Американського активіста Джейкоба Ченслі, відомого під псевдонімом "QAnon Шаман", засудили до 41 місяця в'язниці за участь у штурмі Капітолію США в січні цього року.

Про це повідомив телеканал ABC News, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Підсудний був серед перших 30 бунтівників, які проникли в будівлю Капітолію США", - йдеться у документах прокурорів.

"Обвинувачений потім пройшовся залами, підбиваючи (на заворушення. - Ред.) інших учасників заколоту, вигукуючи непристойні фрази про законодавців нашої країни", - заявили прокурори.

Прокурори назвали Ченслі ключовою фігурою штурму Капітолію.

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"Держава не може перебільшувати серйозність поведінки підсудного як одного з визначних учасників історичного штурму Капітолію 6 січня 2021 року", - наголосили вони.

На кількох відео та фото, представлених як доказ провини Ченслі, видно, як він заніс спис у залу Сенату, де очолив групу бунтівників та залишив записку з погрозами: "Це лише питання часу. Правосуддя прийде!"

При цьому Ченслі не звинувачують у нападі на співробітників правоохоронних органів чи заподіянні шкоди майну Капітолію.

Напередодні помічник прокурора США Кімберлі Пасчелл продемонструвала відеозаписи із соціальних мереж, на яких видно, як Ченслі в залі Сенату "трубив у гучномовець" і "співав щось, схоже на дивну молитву".

"Це не мирна демонстрація", - сказала Пасчелл.

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34-річний Ченслі, який також відомий під псевдонімом "QAnon Шаман" (QAnon - поширена в США теорія змови), у свою чергу, виступаючи в залі суду, назвав себе "хорошою людиною, яка порушила закон".

"Я жодним чином не є жорстоким злочинцем. Я не повстанець. Я напевно не внутрішній терорист, - сказав Ченслі. - Я сподіваюся, ви бачите моє серце".

Він також визнав помилкою те, що увійшов до будівлі Капітолію.

"Озираючись назад, я зробив би все інакше 6 січня. Я б усім серцем і душею намагався зупинити інших людей", - продовжив він.

"Я сподіваюся, ви бачите, що моє щире каяття", - додав Ченслі.

Як зазначає ABC News, 41 місяць ув'язнення - найтриваліший термін, до якого засудили учасників заворушень у Капітолії. Напередодні таке ж покарання отримав американець Скотт Фейрлем, який зізнався у нападі на офіцера поліції під час штурму.

Джейкоб Ченслі став найвідомішим учасником заворушень у Капітолії. На фотографіях, зроблених у день штурму, які стали вірусними в мережі Інтернет, він зображений з оголеним торсом у хутряній шапці з рогами та прапором США у правій руці.

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Телеканал CNN нагадує, що Ченслі заарештували 9 січня. Після цього він звертався до екс-президента США Дональда Трампа з проханням про помилування. Крім того, наприкінці він влаштовував голодування у спробі отримати натуральні продукти. У вересні він визнав свою провину за одним пунктом звинувачення - у незаконній перешкоді процедурі затвердження результатів президентських виборів.

Нагадаємо, 6 січня прихильники Трампа прорвалися до будівлі Капітолію у Вашингтоні, внаслідок заворушень щонайменше п'ятеро людей загинули. За кілька годин перед цими подіями Трамп звернувся до демонстрантів у Вашингтоні. Він тоді знову заявив, що не визнає поразки на президентських виборах 2020 року. На його думку, демократ Джо Байден переміг лише завдяки масштабним махінаціям на виборчих дільницях у низці штатів. Також він закликав прихильників не припиняти боротьбу та донести до конгресменів своє обурення.

У будівлі Капітолію після відходу демонстрантів залишилися їхні плакати з написом "Зрада", були розбиті дзеркала та скло. Крім того, у будівлі було виявлено протигази, численні шприци, пляшки та інше сміття, а також зруйновано дерев'яні конструкції, пошкоджено меблі.