Україна, Польща та Литва координуватимуть кроки щодо безпеки кордонів

Країни Люблінського трикутника домовилися координувати дії для ефективного протистояння існуючим ризикам і загрозам для безпеки.

Таке рішення було прийняте на онлайн-зустрічі національних координаторів Люблінського трикутника, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Міністерство закордонних справ.

Заступники міністрів закордонних справ України, Польщі та Литви Микола Точицький, Марцін Пшидач та Мантас Адомєнас обмінялися думками з приводу останніх подій в регіоні та обговорили загострення міграційної кризи на польсько-білоруському кордоні.

Точицький поінформував співрозмовників про заходи, яких вживає українська сторона для зміцнення безпеки кордону з Білоруссю, про безпекову ситуацію на тимчасово окупованих територіях і східній ділянці кордону України.

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"Дипломати домовились координувати дії в рамках Люблінського трикутника з метою ефективного протистояння наявним ризикам і загрозам для безпеки трьох держав та Європи в цілому", - зазначають в МЗС.