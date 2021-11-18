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Українські розвідники змусили "вагнерівців" самих видати копромат на себе, - Bellingcat. ДОКУМЕНТ

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Українські розвідники змусили "вагнерівців" самих видати копромат на себе, - Bellingcat. ДОКУМЕНТ
Найманці самі надали українським спецслужбовцям свідчення вчинених ними військових злочинів, бо думали, що складають резюме для роботодавців.

Про це йдеться у спільному розслідуванні Bellingcat й The Insider, повідомляє Цензор.НЕТ.

Під час підготовки операції українські спецслужбовці діяли нібито від імені ПВК "МАР" - така компанія дійсно існувала у Санкт-Петербурзі, але на той момент вже припинила роботу. Розвідники зареєстрували сайт, схожий на сайт справжньої ПВК, та оголосили, що нібито наймають людей для охорони скважин "Роснафти" на Близькому Сході. Залучивши бойовика Артема Міляєва із позивним "Шаман", який думав, що це замовлення - справжнє, вони отримали понад 200 заявок від потенційних претендентів.

Українські розвідники змусили вагнерівців самих видати копромат на себе, - Bellingcat 01

Анкета кандидата на роботу у ПВК "МАР"

Претендентам сказали надіслати детальне військове резюме, копії документів, що підтверджують бойовий опит, рекомендаційні листи від командирів та скани свідотств про ордени й медалі.

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"На початок червня 2020 року на дві електронні адреси, підконтрольні ГУР МОУ, прийшли сотні сторінок докладних, власноручно написаних зізнань щодо участі у військових діях у Східній Європі, на Близькому Сході та в Африці, а також імена командирів, фотографії медалей, виданих Кремлем, та навіть раніше невідомі відео- та фотоматеріали про збиття українського військового вертольота над Донбасом у 2014 році", - пише Bellingcat.

Ці резюме містили деталі того, як розивалася російська гібридна війна в Україні. Найманці описували свої дії на Донбасі - чи то у вигляді "ополченців", чи то у складі регулярних військових частин РФ.

Надалі з’ясувалося, що багато хто з переліку ГУР МО є у списках особливо небезпечних терористів, що їх склала СБУ.

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"Серед них були бійці, які брали участь у ключових боях під Іловайськом та Дебальцевим, що коштували життя сотням українських військових. Інші брали участь у збитті українського військово-транспортного літака у червні 2014 року під Луганськом. ... Один із найманців навіть казав, що на початку липня 2014 року супроводжував через російсько-український кордон установку "Бук" - засіб ППО того ж типу, яким було збито MH17", - пише Bellingcat.

Повний текст розслідування можна прочитати тут.

Українські розвідники змусили вагнерівців самих видати копромат на себе, - Bellingcat 02
Українські розвідники змусили вагнерівців самих видати копромат на себе, - Bellingcat 03
Українські розвідники змусили вагнерівців самих видати копромат на себе, - Bellingcat 04
Українські розвідники змусили вагнерівців самих видати копромат на себе, - Bellingcat 05
Українські розвідники змусили вагнерівців самих видати копромат на себе, - Bellingcat 06

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Топ коментарі

  • Olga Mansika
    Тварини зебільні звели нанівець таку важливу роботу нашої розвідки.Це хіба можна лишити безкарним?Скотина Єрмак і тупе зелене гуняве поліно мусять відповісти.
    Шобло циркове нехай не надіється,що все забудеться.Будуть відповідати паскуди,прийде і той час
  • Андрей Волшник 7692c3a9
    А нелоха ніхто і не змушував, а він на себе видав компромат)))
    Вєлічайший нелох)))
  • Sophia-Maria Duglass
    Теперь , после опубликования расследований журналистов, правильно было бы отстранить Ермака и Демченко от занимаемых должностей , дело передать в прокуратуру , а затем в суд .
    Так поступил бы умный президент . Но если Зе плевать на мнение граждан Украины - то он будет дальше закапыватся в этом грязном дерме
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